Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:15, Ашберн
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

ToDay News Ufa вчера в 10:53
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Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

РБК вчера в 12:37
Политика

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Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
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Общество

В Зауралье установлен тариф на вывоз мусора

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Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Авто

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Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
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Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК вчера в 14:39
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском вчера в 05:44
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Lenta.ru 03:26
Экономика

«КАМАЗ» планирует прибыль и инвестиции в 2020 году

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Вести.Финанс 04:31
Политика

В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.
Известия 01:45
Кино

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Московский Комсомолец вчера в 11:40
Армия и оружие

Daily Mail (Великобритания): новый русский танк с унитазом на борту (Daily Mail)

Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.
ИноСМИ 04:55
Происшествия

Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС

В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Известия 04:40
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
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Шоу-бизнес

Беременная жена Андрея Черкасова страдала от сильного токсикоза

Беременная жена Андрея Черкасова страдала от сильного токсикоза Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом.
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МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Общество

«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
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The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна

В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
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Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

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Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове

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Вести.Ru 04:47
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