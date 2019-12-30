Экономика
РИА НовостиПравительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Политика
Путин проведет телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
В Зауралье установлен тариф на вывоз мусора
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
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Фигурное катание
Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Авто
Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Экономика
«КАМАЗ» планирует прибыль и инвестиции в 2020 году
Бизнес-планом в 2020 г. предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд. рублей.
Политика
В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Армия и оружие
Daily Mail (Великобритания): новый русский танк с унитазом на борту (Daily Mail)
Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.
Происшествия
Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС
В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Шоу-бизнес
Беременная жена Андрея Черкасова страдала от сильного токсикоза
Беременная жена Андрея Черкасова страдала от сильного токсикоза Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Политика
МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Общество
Андрей Шаров покинет пост вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, руководящий дирекцией GR, покинет свой пост в конце текущего года.
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The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна
В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
Здоровье
Врач-нефролог рассказала об опасности приема витамина D
Передозировка витамина D может разрушить почки, если уровень кальция и фосфора в организме повышен.
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.