Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

с чего всё началось

В России в рамках реализации антикризисных мер планируют увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Правительство планирует увеличить субсидии при переводе машин на газ

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