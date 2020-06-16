Энергетика

МонаВистаМонаВистаПравительство планирует увеличить субсидии при переводе машин на газ

В России в рамках реализации антикризисных мер планируют увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
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Эксперт прокомментировал идею увеличения субсидий на перевод машин с бензина на газ

RT на русском16 июня в 13:05

Власти оплатят россиянам перевод машин с бензина на газ

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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

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ТАСС16 июня в 01:51

Тупик «Газпрома»: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам

Национальная служба новостей16 июня в 04:29

Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ

Lenta.ru16 июня в 00:33

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

РБК16 июня в 00:00
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Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений

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Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
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Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
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Доработанный план восстановления экономики направили Путину

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Ученые назвали необычный первичный симптом коронавируса

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75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

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В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия

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