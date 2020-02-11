с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Экономика Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

Общество ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.

Происшествия В Башкирии на улице нашли двухлетнего ребенка с обморожением Женщина тут же бросилась на улицу и обнаружила ребенка во дворе частного дома без верхней одежды с сильным переохлаждением.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Политика В Чувашии сменится министр здравоохранения В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.

Общество Ректор РУДН покинет свой пост в марте Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов покинет свой пост в марте в связи с истечением срока полномочий, передает ТАСС.

Общество Ольга Голодец переходит в Сбербанк Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации.

Гаджеты Honor снизил цены на смартфоны в России к 14 и 23 февраля Специальные предложения на товары Honor будут действовать с 11 по 25 февраля, а в этот период россияне смогут приобрести выгодно смартфон Honor 20 Pro и выбрать для него подарок.