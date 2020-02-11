с чего всё началось

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.

Общество Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Политика Мишустин анонсировал поездки по регионам Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что начинает серию поездок по российским регионам, чтобы посмотреть, как обстоят дела в реальности, и найти сферы, которые требуют усиления работы.

Политика Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Политика В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».

Экономика РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС Ранее первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия просит у России снизить ставку по кредиту, выданному под строительство атомной электростанции БелАЭС, а также отложить сроки и расширить временные рамки его выплаты с учетом изменения плановых сроков ввода станции в эксплуатацию.

Технологии Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.

Шоу-бизнес Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.

Общество Для солдат-срочников установят постоянный оклад Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении для солдат-срочников постоянного оклада в размере двух тысяч рублей в месяц.

Общество Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.