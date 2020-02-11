Экономика
Газета.RuПравительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.
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с чего всё началось
Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, говорится на официальном сайте Минфина.News.ru08:42
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
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Футбол
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Музыка
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Биатлон
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Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
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Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.