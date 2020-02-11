Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.
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с чего всё началось
Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, говорится
 на официальном сайте Минфина.
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Сбербанк сменит владельца

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«Будет предложено от РФ 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, 7 из них — пожизненно», — заявил сопредседатель группы Павел Крашенинников.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Общество

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Газета.Ru 02:56
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Голодец станет зампредом правления Сбербанка

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