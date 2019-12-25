Экономика
РБКReuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана. Сделка ожидается в первой половине 2020 года.
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Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Единоборства
Емельяненко сделал подарок Кадырову
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие у него отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
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Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз
Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
Культура
Мем «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» покорил Сеть
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В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников
По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»
Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Политика
«Северный поток-2» проложит новые маршруты
Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Биатлон
Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону
Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Шоу-бизнес
64-летняя жена Гогена Солнцева снялась для супруга в мокром платье
Во второй части фотосессии, Екатерина сменила байкерский наряд на полупрозрачное платье.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».