Экономика

РБКРБКReuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана. Сделка ожидается в первой половине 2020 года.
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