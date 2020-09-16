Правительство поддержало планы повышения акцизов на сигареты
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Как заявил Мишустин, правительство также планирует модифицировать параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов и повысить плату за пользование природными ресурсами.В источнике
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