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Правительство поддержало планы повышения акцизов на сигареты

Как заявил Мишустин, правительство также планирует модифицировать параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов и повысить плату за пользование природными ресурсами.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РБКвчера в 16:59
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Производство СПГ в августе перешло к росту после двух месяцев снижения

Производство сжиженного природного газа в России в августе прекратило снижение и перешло к росту, увеличившись на 0,9% в годовом выражении, до 2,4 миллиона тонн, следует из данных Росстата.
ПРАЙМ15 сентября в 12:16
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Sina: Россия остается лидером в сфере гиперзвуковых технологий

Индия вступает в группу стран, которые разрабатывают гиперзвуковое оружие, но, чтобы догнать лидера в этой сфере – Россию, ей предстоит еще многое сделать, пишет китайское издание Sina.
Политическая Экспертиза15 сентября в 11:34
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