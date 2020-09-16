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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
РИА Новости17:38
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
RT на русскомвчера в 10:10
1,2K

В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ruвчера в 10:57
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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Кравчук рассказал о споре с Грызловым

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины.
Lenta.ru02:09

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости15 сентября в 09:56
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