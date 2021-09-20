Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.
Из проекта поправок в Налоговый кодекс следует, что, например, за минтай Охотского моря Минсельхоз предлагает рыбакам будут платить 4 300 рублей за тонну вместо нынешних 3 500 рублей, за горбушу - 7 900 рублей вместо 3500.
По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), благодаря принятию законопроекта общие налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% до 89 млрд руб.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тыс. компенсации его супруге Марии Картер.
Объявлено о выходе на российский фармацевтический рынок первого зарегистрированного в России препарата для таргетной терапии муковисцидоза — препарата ОРКАМБИ® (МНН: ивакафтор+лумакафтор), предназначенного для терапии муковисцидоза у пациентов c 6 лет и старше.