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Правительство поддержало повышение ставок сбора для рыбодобывающих компаний

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.
Ведомости
Из проекта поправок в Налоговый кодекс следует, что, например, за минтай Охотского моря Минсельхоз предлагает рыбакам будут платить 4 300 рублей за тонну вместо нынешних 3 500 рублей, за горбушу - 7 900 рублей вместо 3500.
Интерфакс
По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), благодаря принятию законопроекта общие налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% до 89 млрд руб.
Ведомости
По словам представителя Росрыболовства, ставки сбора не пересматривались с 2008 года.
Интерфакс

С чего всё началось

Правительство поддержало повышение ставок сбора для рыбодобывающих компаний
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.
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