Экономика
РБКПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
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Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов 07:46
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Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет
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