Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России". Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
Читать в источнике
Комментировать172
Дмитрий Скриванов
Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов 07:46
с чего всё началось
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили
 в партии «Единая Россия».
РБК09:37

Подробнее о событии

Правительство России поддержало проект о негосударственных пенсиях

RT на русском09:58

Правительство РФ одобрило проект закона о досрочном получении пенсий

РЕН ТВ08:02

Правительство одобрило законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Коммерсантъ08:47

Кабмин поддержал законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

ТАСС08:18

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

РБК09:37

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

РИА Новости07:47

Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет

Московский Комсомолец07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Вести.Ru 09:32
Политика

Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Армия и оружие

Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват

За неделю российские истребители 23 раза вылетали на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России, свидетельствуют данные Министерства обороны.
Взгляд.ру 17:57
Политика

Иран продолжит диалог по ядерной сделке

Иран намерен продолжать диалог по ядерной сделке с теми странами, которые остались в соглашении. такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад в письме главе европейской дипломатии Федерике Могерини.
Московский Комсомолец 15:36
Политика

Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия 17:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Путин проверит строительство космодрома «Восточный»

Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM 08:30
Политика

Ермолаев уверен, что Зеленский боится «суровой реальности»

NewInform 11:43
Футбол

Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

LiveSport.ru 16:42
Здоровье

В ограничении продажи алкоголя до 21 года усмотрели риски

Розничная торговля усматривает неудобства в предложенном законе об ограничении продажи алкоголя молодым покупателям.
Вечерний курьер 12:18
Происшествия

Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Политика

Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Космос

В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов

Подмосковье Сегодня 05:37
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Музыка

Киркоров ограбил музей в клипе «Лунный гость»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Лунный гость».
Культуромания 15:06
Хоккей

Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс»

Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 11:58
Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Шоу-бизнес

«Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги

Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.
Телепрограмма 03:26
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

РИА Новости вчера в 12:36
Армия и оружие

США готовятся ответить на предвыборные «кибератаки» русских по-новому

По словам Фогарти, Соединенные Штаты готовятся к тому, что «русские и другие игроки» попытаются оказать влияние на американские выборы в 2020 году.
Красная весна 17:14
Шоу-бизнес

Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома

Телепрограмма 14:51
Культура

Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Гаджеты

Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире

Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.
Дни24 вчера в 10:56
Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
RT на русском 15:32
Наука

Категории цветов оказались независимы от их названия

Европейские ученые выяснили, что восприятие цветов по категориям (например, красный или желтый) происходит независимо от способности давать названия этим цветам.
N+1 07:30
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное