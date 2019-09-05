с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России". Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Экономика Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".

Армия и оружие Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ «Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.

Музыка Монеточка выложила в YouTube новый клип Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила новый клип — на песню «Нет монет».

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Гаджеты Представлен компактный флагман Sony Xperia 5 Компания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил флагманские характеристики.

Интернет Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.

Гаджеты Материнская плата ASRock X570 AQUA оснащена водоблоком Компания ASRock представила необычную материнскую плату для процессоров с сокетом AM4.

Политика Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.

Армия и оружие Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению» Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на украинской территории.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.

Авто Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками.

Происшествия В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат "Согласно полученным сведениям, 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Росляково", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

Экономика Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".