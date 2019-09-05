с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

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Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Политика МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22 Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.

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Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

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