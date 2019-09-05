Экономика
РБКПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
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Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов 07:46
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Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет
Московский Комсомолец07:32
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Жительница Польши родила ребенка спустя 8 недель после смерти мозга.
МИР 24 13:21
Политика
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии
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Шоу-бизнес
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Экономика
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Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
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Абэ предложил Путину заключить мирный договор
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В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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