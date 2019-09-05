с чего всё началось

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Общество Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру Онкобольной сочинец, который был решением суда выселен из временного жилья, получил новую квартиру.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

Политика Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.

Происшествия СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты» Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Здоровье В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Экономика Минфин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя Минфин РФ выступает против повышения возраста для покупки крепкого алкоголя с 18 до 21 года, такая мера не даст положительного эффекта.

Происшествия В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.

Политика «Роснефть» требует извинений от «Транснефти» «Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Армия и оружие Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.