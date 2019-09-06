Экономика

РБКРБКПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать200
Дмитрий Скриванов
Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов вчера в 07:46
с чего всё началось
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили
 в партии «Единая Россия».
РБКвчера в 09:37

Подробнее о событии

Кабмин поддержал законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

ТАССвчера в 08:18

Правительство России поддержало проект о негосударственных пенсиях

RT на русскомвчера в 09:58

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

РБКвчера в 09:37

Правительство одобрило законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Коммерсантъвчера в 08:47

Стало известно о возможности досрочного получения пенсии россиянами

РЕН ТВвчера в 20:31

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

РИА Новостивчера в 07:47

Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет

Московский Комсомолецвчера в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Интернет

В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub

ИнфоСМИ вчера в 12:37
Общество

Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой

В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:53
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

РИА Новости вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

Умер президент Зимбабве Роберт Мугабе

Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальное заявление властей страны.
BFM.ru 01:19
Армия и оружие

Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США

Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Экономика

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Политика

Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Общество

Синоптики в Приморье уточнили прогноз по тайфуну «Линлин»

Профиль 01:29
Экономика

«Почта России» построит два логистических центра на Дальнем Востоке

Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске.
ТАСС вчера в 15:59
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Здоровье

Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела

Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note вчера в 07:16
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
РИА Новости вчера в 22:19
Технологии

Чебоксарская ГЭС защитилась от землетрясений на 68-й отметке

Что касается новых систем, то они, как уже существующие сооружения и оборудование, рассчитаны даже не на 68-ю отметку, а на уровень 70,2 метра – таков уровень Чебоксарского водохранилища при половодье 0,01% обеспеченности (раз в 10 тысяч лет).
Правда ПФО вчера в 09:55
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Происшествия

В Новом Уренгое горит деревянный многоквартирный дом

В Новом Уренгое идет ликвидация пожара в деревянном многоквартирном доме около Южного рынка.
Znak.com вчера в 23:36
Происшествия

В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.
Известия вчера в 15:27
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Происшествия

В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах

Один человек пострадал при возгорании двух жилых домов на площади порядка 600 квадратных метров в Первоуральске Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:19
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Общество

Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями

По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых спортивных мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений.
Ведомости вчера в 17:00
Баскетбол

Определились все участники второго раунда чемпионата мира

Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04 сентября в 04:58
Политика

Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Армия и оружие

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное