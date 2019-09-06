Экономика

РБКРБКПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать194
Дмитрий Скриванов
Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов 07:46
с чего всё началось
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили
 в партии «Единая Россия».
РБК09:37

Подробнее о событии

Стало известно о возможности досрочного получения пенсии россиянами

РЕН ТВ20:31

Правительство России поддержало проект о негосударственных пенсиях

RT на русском09:58

Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет

Московский Комсомолец07:32

Правительство одобрило законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Коммерсантъ08:47

Кабмин поддержал законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

ТАСС08:18

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

РИА Новости07:47

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

РБК09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Армия и оружие

Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе.
РБК 17:47
Футбол

Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»

Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Политика

Путин предложил Трампу купить у России гиперзвуковое оружие

Владимир Путин предложил Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Встреча двух президентов состоялась в Осаке.
Piter.tv 07:52
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Футбол

Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс 12:08
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Кино

Испания выбрала «Боль и славу» Альмодовара номинантом на «Оскар»

Испанская академия кинематографических искусств и наук выбрала "Боль и славу" Педро Альмодовара номинантом на "Оскар" в категории "лучший художественный фильм на иностранном языке", сообщает Variety.
РИА Новости 13:03
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Авто

Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Происшествия

Российский подросток 13 дней блуждал по тайге и выжил

Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

РИА Новости вчера в 12:36
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Происшествия

Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором

Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Политика

Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров

Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.
Экономика сегодня 05:16
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика

Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны

Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции.
РИА Новости 14:37
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты 20:20
Теннис

Серена Уильямс обыграла Свитолину и вышла в финал US Open

Восьмой номер посева Открытого чемпионата США Серена Уильямс вышла в финал турнира.
Sportbox.RU 20:30
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Энергетика

Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Российская газета 21:06
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика

Путин рассказал о ходе переговоров с Украиной по обмену заключенными

Российский лидер Владимир Путин приоткрыл завесу тайны в вопросе обмена заключенными между РФ и Украиной.
Sputnik Эстония 07:45
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Экономика

В ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»

Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
ТАСС 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное