Экономика
РБКПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
Читать в источнике
Оценить282
Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов вчера в 07:46
с чего всё началось
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».РБКвчера в 09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет
Коммерсантъвчера в 08:47
Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет
Московский Комсомолецвчера в 07:32
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
RT на русском 03:01
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной
Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Космос
В Воронеже продают грунт с Луны
Некий мужчина по имени Олег продавал в Воронеже лунный грунт.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:15
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-главы государства Роберта Мугабе.
Коммерсантъ 06:50
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Политика
Путин: Турция после покупки С-400 надежно защищена
Инфорос вчера в 10:12
Общество
В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира
REGNUM вчера в 11:57
Экономика
Мировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд
Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев в своем комментарии «Дума ТВ» заявил, что торговые войны приведут к замедлению национальных экономик США и Китая.
Дума ТВ 04:09
Транспорт
Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами
Gazeta.SPb 02:15
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Происшествия
Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы
Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
РИА Новости 03:44