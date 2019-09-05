с чего всё началось

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских военнослужащих Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

Общество В российских ПТУ сократят устаревшие специальности Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Культура Морской фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт в Херсонесе Второй международный историко-культурный морской фестиваль "Крымская подводная неделя" (12+) в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" пройдёт с 7 по 13 сентября 2019 года, сообщает ИА SevastopolMedia.

Армия и оружие Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.

Армия и оружие Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.

Происшествия В Донецке снова произошел взрыв 4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.

Гаджеты Honor представил новый смартфон Honor 20s Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.

Шоу-бизнес Возлюбленная олигарха Владислава Доронина показала округлившийся живот Модель, находящаяся в ожидании второго ребенка, накануне показала поклонникам свежий снимок, на котором демонстрирует округлившиеся формы.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".

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Политика МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.

Политика Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.

Автоспорт Мастерский обгон Квята попал в тройку лучших моментов Гран-при Бельгии Российский гонщик «Торо Россо» попал туда на второе место — за мастерский обгон Даниэля Риккардо на 34-м круге.