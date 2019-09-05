Экономика
РБКПравительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
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Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях в 55 и 60 лет
Московский Комсомолец07:32
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Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
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Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
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Известия вчера в 20:43
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Зеленский не стал подписывать закон о кастрации педофилов
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Экспресс газета вчера в 07:48
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Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
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В Донецке снова произошел взрыв
Lenta.ru 07:33
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