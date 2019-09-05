с чего всё началось

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия». Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Экономика Месячная дефляция зафиксирована в России впервые с 2017 года В августе 2019 годы по сравнению с июлем цены снизились в среднем на 0,2%. Последний раз месячная инфляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.

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Политика Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.

Интернет К концу сентября в России закончатся IP-адреса До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

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Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.

Здоровье Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.

Политика Зеленский не стал подписывать закон о кастрации педофилов Зеленский не стал подписывать закон о кастрации педофилов Законопроект подразумевает химическую кастрацию и создание реестра растлителей детей.

Политика Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Политика Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Политика Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.

Финансы Нацбанк Украины снизил учётную ставку «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Политика Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.