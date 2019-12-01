Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

Правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях.
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Как следует
 из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.
News.ru07:42

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Наследство в банке не сгорит

Российская газета10:34

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Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов

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Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Коммерсантъвчера в 18:47
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Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

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Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

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Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи

Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
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Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

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Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
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Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
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Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

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По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
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Производители электроники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о предустановке российского софта на гаджеты, продаваемые в нашей стране.
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Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
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В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
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