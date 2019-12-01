с чего всё началось

Правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях.

Футбол Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

Футбол «Рома» обыграла «Верону» в гостях Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.

Наука Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».

Наука Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.

Космос Потрясающая фотография первой межзвездной кометы Команде астрономов из Йельского университета удалось получить потрясающий снимок этой кометы благодаря спектрометру обсерватории на Гавайях: Белый, призрачный саван, окружающий комету, называется комой.

Общество Бизнес попросил Путина отклонить закон о российском софте Производители электроники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о предустановке российского софта на гаджеты, продаваемые в нашей стране.

Единоборства Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.