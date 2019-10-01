с чего всё началось

Правительство поддержало проект закона, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. С отзывом на законопроект ознакомился РБК.

Спорт день за днем

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Политика Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Кино Вышел финальный трейлер «Звёздных войн» Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Шоу-бизнес Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Победительница 15-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг превратилась в Томаса.

Общество Орлица улетела в Иран и принялась разорять российских ученых Находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин вылетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS стал отправлять орнитологам СМС с данными о местонахождении птицы по увеличенным тарифам.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Энергетика Сечин назвал единственного регулятора глобального рынка нефти Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне, заявил, что США остались единственным регулятором на мировом рынке нефти.

Политика Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.

Общество Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Футбол Зидан – Йовичу перед выходом на поле в матче с «Галатасараем»: «Ты атакуешь, вот и все» Стало известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал форварду Луке Йовичу перед выходом на замену на 82-й минуте матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0). Камеры зафиксировали разговор игрока с тренером.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Армия и оружие Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.