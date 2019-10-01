Общество
Телеканал 360°Правительство поддержало возврат пива на стадионы
Правительство поддержало проект закона, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. С отзывом на законопроект ознакомился РБК.
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Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.Коммерсантъвчера в 12:36
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Депутат сообщил, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футболе
RT на русскомвчера в 15:00
Правительство РФ выдало положительный отзыв на концепцию продажи пива на стадионах
Bookmaker-ratings.ru22 октября в 01:37
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
Донбасс сегодня: солдаты Киева неудачно «откосили» от службы, радикалы отравили бойцов ВСУ
Пострадали два бойца 128-й бригады ВСУ, позже один из них от полученных ранений скончался в госпитале.
ФАН 12:22
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Шоу-бизнес
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Победительница 15-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг превратилась в Томаса.
Экспресс газета 12:37
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Общество
Орлица улетела в Иран и принялась разорять российских ученых
Находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин вылетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS стал отправлять орнитологам СМС с данными о местонахождении птицы по увеличенным тарифам.
Lenta.ru 12:36
Киберспорт
Ubisoft перенесла Watch Dogs Legion, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine
Ubisoft объявила о переносе трех проектов: Watch Dogs Legion, Gods and Monsters и Rainbow Six Quarantine.
Cyber.sports.ru 12:47
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК вчера в 07:08
Общество
Поклонская оказалась коренной украинкой и поклонницей Хэллоуина
Журналистская правда 11:38
Энергетика
Сечин назвал единственного регулятора глобального рынка нефти
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне, заявил, что США остались единственным регулятором на мировом рынке нефти.
Вестник Кавказа 07:05
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.
Вечерний курьер 07:24
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Гаджеты
Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября
RuNews24.ru вчера в 10:54
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
РБК 11:41
Общество
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол
Зидан – Йовичу перед выходом на поле в матче с «Галатасараем»: «Ты атакуешь, вот и все»
Стало известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал форварду Луке Йовичу перед выходом на замену на 82-й минуте матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0). Камеры зафиксировали разговор игрока с тренером.
Sports.ru 12:31
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Здоровье
Врач рассказал, как избежать сонного паралича
РИА Новости вчера в 23:59
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Военное дело 22 октября в 14:24
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
News.ru вчера в 11:06
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05