Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Правительство поддержало возврат пива на стадионы

Правительство поддержало проект закона, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. С отзывом на законопроект ознакомился РБК.
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с чего всё началось
Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК
 со ссылкой на официальный отзыв.
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