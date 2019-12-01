В документе отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

с чего всё началось

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Происшествия Автобус с пассажирами слетел с трассы в Забайкалье Автобус с пассажирами, который направлялся в Сретенск, в воскресенье, 1 декабря, сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Хоккей Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.

Единоборства Менеджер Хабиба высмеял МакГрегора за выбор соперника Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэйтжи, Али Абдельазиз, не думает, что победа над Дональдом Серроне может приблизить Конора МакГрегора к бою за титул.

Спорт Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.