Политика
ТАССВ кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.
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Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm вчера в 07:54
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
«4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
REGNUM 00:43
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости вчера в 13:22
Кино
Том Хэнкс жалеет, что «Грейхаунд» не покажут в кино: Apple TV+ не сравнится по качеству видео и звука
Проект дебютирует на платформе Apple TV+ уже 10 июля, но последняя, по мнению Хэнкса, не даст зрителям наилучших впечатлений.
3DNews вчера в 12:15
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Здоровье
Российские врачи прибыли в Казахстан бороться с коронавирусом
Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Футбол
19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19
19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar.
Газета.Ru 00:50
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ
News.ru 04 июля в 08:22
Политика
США потратят $350 тыс. на продвижение американской культуры в России
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс.
REGNUM 01:45
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
РИА Новости вчера в 16:05
Здоровье
Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи
Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
Политика
Как развивается украинская промышленность в рамках ассоциации с ЕС
Украинские компании могут лишиться доступа к кредитам Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых организаций, если Киев примет внесённые в Раду поправки к закону «О закупках», направленные на развитие и модернизацию промышленности.
RT на русском вчера в 00:27
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv вчера в 07:25
Финансы
Россия прирастет самозанятыми
Президент РФ подписал закон, разрешающий субъектам самостоятельно с этого дня вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.
Комсомольская правда вчера в 03:04
Общество
В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС
В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.
КП - Саратов 01:28
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Игры
На Nacon Connect анонсируют четыре игры
Издатель Nacon опубликовал информацию о грядущем ивенте Nacon Connect, в рамках которого представят уже известные тайтлы и анонсируют четыре новых.
Srnsk вчера в 19:50
Наука
Ученые прогнозируют скорое появление нового коронавируса
Новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку, может появиться в ближайшее десятилетие.
BFM.ru 00:59
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42