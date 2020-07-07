Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

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