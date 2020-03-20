«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.

с чего всё началось

Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.

Происшествия Пассажиры летевшего в Читу самолета усмирили дебошира Пассажиры самолета рейса Камрань - Чита самостоятельно усмирили пьяного неадекватного мужчину, из-за которого командир воздушного суда хотел совершить экстренную посадку.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Здоровье В Минздраве призвали жителей меньше есть при самоизоляции Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что дистанционный формат работы, предусматривающий нахождение в домашних условиях, приведет к снижению физической активности и набору лишнего веса.

Общество Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.

Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Общество Италия превзошла Китай по количеству жертв коронавируса Общее количество умерших носителей COVID-19 достигло 3 405, среди них 13 врачей. По числу жертв коронавируса Италия превзошла Китай.

Общество Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.

Здоровье Российские ученые расшифровали геном коронавируса В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

Здоровье Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.

Экономика Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.

Здоровье Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Путешествия TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.