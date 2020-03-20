Коронавирус
ВедомостиПравительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.Ведомостивчера в 18:08
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Правительство подготовило новый план поддержки населения и отраслей из-за коронавируса
Daily Stormвчера в 22:48
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Общество
ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
«Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — пояснила она.
Происшествия
Пассажиры летевшего в Читу самолета усмирили дебошира
Пассажиры самолета рейса Камрань - Чита самостоятельно усмирили пьяного неадекватного мужчину, из-за которого командир воздушного суда хотел совершить экстренную посадку.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве призвали жителей меньше есть при самоизоляции
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что дистанционный формат работы, предусматривающий нахождение в домашних условиях, приведет к снижению физической активности и набору лишнего веса.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
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В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
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ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
Технологии
Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»
Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
Общество
Италия превзошла Китай по количеству жертв коронавируса
Общее количество умерших носителей COVID-19 достигло 3 405, среди них 13 врачей. По числу жертв коронавируса Италия превзошла Китай.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Авто
Полноразмерный Chevrolet Blazer добрался до дилеров
Презентация автомобиля состоялась не так давно, теперь он добрался до салонов официальных дилеров.
Общество
Паразитолог призвал россиян не делать большие запасы круп
Паника из-за распространения коронавируса заставляет россиян делать большие запасы продуктов.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Здоровье
В Калининграде выздоровела первый пациент с коронавирусом
В Калининграде выписана из больницы первая женщина, заразившаяся коронавирусом.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Футбол
Пеле: «На сегодня лучшим игроком в мире является Роналду»
Легенда мирового футбола Пеле в интервью YouTube-каналу Looted ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в мире на данный момент.
Игры
DOOM Eternal в клиенте Bethesda.net осталась без защиты Denuvo
В Steam версии DOOM Eternal используется защита Denuvo.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.
Кино
DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Происшествия
В отделении московской полиции нашли склад героина
В Москве во время обыска в туалете участкового пункта полиции обнаружен склад героина.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.