Коронавирус
ВедомостиПравительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.Ведомостивчера в 18:08
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Правительство подготовило новый план поддержки населения и отраслей из-за коронавируса
Daily Stormвчера в 22:48
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На Манежной площади заменили памятник Жукову
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Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Хоккей
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Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
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В Татарстане женщину оштрафовали за фейк о карантине
Нижнекамский городской суд оштрафовал местную жительницу, распространявшую через мессенджер WhatsApp ложную информацию о якобы закрытии Нижнекамска на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
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Цены на нефть обеих марок упали примерно на 40% за последние две недели после провала переговоров ОПЕК+.
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В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
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Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
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В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.