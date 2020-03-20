Коронавирус
ВедомостиПравительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.Ведомостивчера в 18:08
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Правительство подготовило новый план поддержки населения и отраслей из-за коронавируса
Daily Stormвчера в 22:48
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Политика
На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом
Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
Общество
В Москве убирают памятник маршалу Жукову
В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
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Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Культура
Первый канал покажет документальную лирическую комедию «Съесть слона»
В преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна в эфире Первого канала выйдет документальный фильм «Съесть слона», который рассказывает о жизни, творчестве и приключениях актеров с синдромом Дауна театральной труппы инклюзивного мультимедийного проекта «ВзаимоДействие».
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля
Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
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Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и других СМИ, а также соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе - ведомство.
Экономика
Отток капитала из России за неделю достиг рекордных $1,4 млрд
С 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
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ВОЗ назвала эффективное лекарство для самолечения от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать парацетамол в качестве самолечения от коронавируса COVID-19, сообщил на брифинге пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Шоу-бизнес
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Политика
Двоюродный племянник Путина создаст партию
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Армия и оружие
Космические силы США получили первое оружие для глушения спутников
Космические силы США взяли на вооружение наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2.
Политика
Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям
Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве
Американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве возглавит советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен, сообщил посол Соединенных Штатов Джон Салливан.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Армия и оружие
Шойгу: США планируют провести крупные учения на Сахалине и в Приморье
Вашингтон планирует провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Индии казнены участники группового изнасилования студентки
В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Футбол
Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Кино
Рецензия на сериал «Заговор против Америки» с Вайноной Райдер
На HBO и в "Амедиатеке" стартовал мини-сериал "Заговор против Америки" по одноименному роману Филипа Рота.