Экономика
ВедомостиПравительство поддержит кризисные отрасли и население
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
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Общество
РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica
Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу
Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Кино
Кевин Смит проговорился: Сорвиголова появится в «Человеке-пауке 3»
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Экономика
Правительство введет мораторий на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал Министерству экономического развития задание разработать законопроект о введении отсрочки на подачу заявления о несостоятельности организаций до первого апреля.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Спорт
Олимпийский огонь доставили в Японию
Церемония зажжения огня состоялась в Греции стадионе «Панатинаикос» 12 марта, а 19 марта была совершена его передача организаторам Игр-2020, которая прошла при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Происшествия
В Ростовской области загорелся торговый павильон
Торговый павильон загорелся в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование 120-км участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Политика
Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса
Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Бельгийский вирусолог рассказал, как долго продлится эпидемия COVID-19
Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст рассчитал длительность эпидемии нового коронавируса COVID-19.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Авто
От Octavia до Solano: 10 конкурентов новой Hyundai Elantra
Только что в режиме онлайн сменил поколение седан Hyundai Elantra, и уже в четвертом квартале машина поступит в продажу.
Авто
Hyundai объяснил, зачем новой «Элантре» странный элемент дизайна
Недавно именитый корейский автобренд Hyundai представил свежую версию седана Elantra. Новинка получила обновленный дизайн кузова.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.