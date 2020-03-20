Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство поддержит кризисные отрасли и население

«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
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Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Ведомостивчера в 18:08

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Lenta.ruвчера в 22:26

Кабмин поддержит кризисные отрасли и население

Право.ру01:59

План по спасению российской экономики раскрыт

Уралинформбюро01:16
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Космос

Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»

РЕН ТВ 18 марта в 16:48
Общество

Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 16:27
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Здоровье

В России число заразившихся коронавирусом достигло 199 человек

В России за минувшие сутки ещё 52 человека заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе по предупреждению распространения вируса.
Наша версия вчера в 10:22
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Энергетика

Российская нефть подешевела до 19 долларов

Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель. Россия поставляет её в Северо-Западную Европу.
Piter.tv вчера в 09:29
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Общество

Новый режим занятости могут ввести в России

Новая форма занятости предусматривает совмещение работы в офисе и дистанционно.
FlashNord вчера в 03:10
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М-4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК вчера в 17:00
Игры

В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs

В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
CyberSport.ru вчера в 12:54
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 18 марта в 09:29
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Комсомольская правда вчера в 14:49
Энергетика

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
РБК 00:24
Шоу-бизнес

Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом

На своей странице в соцсети Instagram актриса Индира Варма, сыгравшая Элларии Сэнд в популярном сериале «Игра престолов», сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru вчера в 19:58
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК вчера в 15:38
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Армия и оружие

Китайских журналистов впечатлила военная форма советских женщин

Китайские журналисты Sohu рассказали о подвигах советских «амазонок» во время Великой Отечественной войны, показав читателям женское лицо «боевой нации».
ПолитРоссия вчера в 07:32
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
RT на русском 01:45
Общество

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу

Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 17:30
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
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