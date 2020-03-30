Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПравительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Первоочередная адресная поддержка предусмотрена для наиболее пострадавших отраслей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
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Мишустин назвал отрасли, которые надо спасать во время коронавируса

Фонтанка.Ру03:46

Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

РБК03:20

Правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за коронавируса

Коммерсантъ02:49

Мишустин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии

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Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм

Будущее России. Национальные проекты02:50

Кабмин окажет адресную помощь бизнесу в нескольких сферах из-за коронавируса

Известия03:03

Правительство России окажет помощь в первую очередь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям

Комсомольская правда02:31
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
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Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции

«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Ньюс-НН 13:50
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Российская газета 15:00
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Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Общество

В Курской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Отныне курянам не разрешается покидать свои жилища за исключением случаев крайней необходимости, связанных с угрозой жизни или для оказания экстренной медицинской помощи.
ТАКТ-Новости 12:07
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Футбол

Месси объявил о снижении зарплат футболистов «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что игроки основного состава каталонского клуба согласились на понижение зарплаты на 70%.
Евро-футбол.ру 08:07
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

25 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
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Здоровье

Предсказавший эпидемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Эпидемиолог из США Ларри Бриллиант, который задолго до распространения коронавируса по миру предупреждал о начале пандемии, рассказал в интервью журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Live24 09:31
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

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Британские кинематографисты представили Путина шпионом

ToDay News Ufa 15:23
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника

Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Политическая Экспертиза 07:55
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Происшествия

Полиция Петербурга задержала трех граждан с признаками коронавируса

Полиция 30 марта задержала трех россиян, возможно зараженных коронавирусом.
Московский Комсомолец 13:50
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