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Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным "Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.

Общество Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции «Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.

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Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

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Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Футбол Месси объявил о снижении зарплат футболистов «Барселоны» Капитан «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что игроки основного состава каталонского клуба согласились на понижение зарплаты на 70%.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

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Происшествия В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.

Армия и оружие Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.