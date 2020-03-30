Коронавирус
Российская газетаПравительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Первоочередная адресная поддержка предусмотрена для наиболее пострадавших отраслей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
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Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм
Будущее России. Национальные проекты02:50
Правительство России окажет помощь в первую очередь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям
Комсомольская правда02:31
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Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции
«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Общество
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Здоровье
Врач рассказал о суперспособности коронавируса
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
Общество
Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян
В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Общество
В Курской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Отныне курянам не разрешается покидать свои жилища за исключением случаев крайней необходимости, связанных с угрозой жизни или для оказания экстренной медицинской помощи.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Футбол
Месси объявил о снижении зарплат футболистов «Барселоны»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что игроки основного состава каталонского клуба согласились на понижение зарплаты на 70%.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
25 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Здоровье
Предсказавший эпидемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Эпидемиолог из США Ларри Бриллиант, который задолго до распространения коронавируса по миру предупреждал о начале пандемии, рассказал в интервью журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Культура
Британские кинематографисты представили Путина шпионом
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника
Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Происшествия
Полиция Петербурга задержала трех граждан с признаками коронавируса
Полиция 30 марта задержала трех россиян, возможно зараженных коронавирусом.