Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ
«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб.», — говорится в сообщении правительства. Сейчас государство субсидирует более половины расходов по переводу машин с бензина на газ: в текущем году нормативы были увеличены с 30 до 60%.В источнике
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