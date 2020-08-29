Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ

«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб.», — говорится в сообщении правительства. Сейчас государство субсидирует более половины расходов по переводу машин с бензина на газ: в текущем году нормативы были увеличены с 30 до 60%.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ

РБКвчера в 05:20
Коммерсантъ

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей с бензина на газ

Коммерсантъвчера в 05:14
РИА Новости

Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ

РИА Новостивчера в 03:33
Народные новости

Кабмин РФ увеличил в три раза компенсации за перевод транспорта на газ

Народные новостивчера в 03:45
ТАСС

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

ТАССвчера в 03:38
Российская газета

Кабмин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Российская газетавчера в 03:53
Интерфакс

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Интерфаксвчера в 03:14

Фигуристка Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зачислена на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Общественная служба новостей18:35
2

В России за сутки выявили 4 980 случаев заражения коронавирусом

За сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев в Москве, 6 - в Красноярском крае, по 5 - в Санкт-Петербурге и Туве, по 4 - в Волгоградской, Нижегородской и Ростовской областях, еще в 18 регионах РФ число умерших не превышало 3.
ТАСС03:40