Общество
ИнтерфаксВласти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости
Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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Общество
Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов
Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Гаджеты
Apple неожиданно обновила старые iPhone и iPad
Вместе с обновлениями для текущих мобильных операционных систем Apple неожиданно выпустила ряд новых прошивок для старых устройств.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Финансы
Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков
Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Финансы
Рубль ускорил падение после начала выступления Путина
К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»
Экономика
Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 тысяч рублей
В среду, 25 марта, стало известно, что Сбербанк вводит комиссию за переводы более 50 тысяч рублей в месяц.
Финансы
В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов
Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых.
Политика
Профессор ВШЭ назвал обращение Путина сигналом к началу национализации экономики
В среду, 25 марта, президент России в обращении к народу озвучил ряд мер для борьбы с распространением коронавируса.
Здоровье
У главврача Пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус
Напомним, сегодня стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» ускорят
В российском военном ведомстве рассказали, что проведения стрельб гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проводиться одновременно с подлодок проекта 885 и боевого фрегата «Адмирал Горшков».
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса
Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Алтайские власти ограничили выдачу лекарств для льготников
Власти ограничили выдачу эпоитинов альфа и бета одной упаковкой на месяц, а кетоаналоги аминокислот — тремя.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Из-за рисков распространения коронавируса в России временно должно быть запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе и барах.
Политика
В Конфедерации труда РФ рассказали, куда жаловаться на ослушавшихся Путина работодателей
В беседе с «ПолитРоссии» член Ассоциации «Юристы за трудовые права» рассказал, куда жаловаться на нерадивых нанимателей.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Общество
В Госдуме оценили новость о нерабочей неделе для россиян
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал заявление президента РФ о неделе, объявленной нерабочей, важнейшим решением.