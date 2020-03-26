Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВласти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа
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Газета.Ru01:43

Подробнее о событии

Кабмин РФ поручил проработать господдержку общепита

Известия02:35

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Газета.Ru01:43

Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Вести.Ru01:59

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Интерфакс01:57

Кабмин срочно затребовал план поддержки сферы общественного питания и услуг

News.ru01:54

Правительство разработает меры поддержки сферы общепита и услуг

Московский Комсомолец02:11

Кабмин поручил проработать господдержку общепита и владельцев коммерческой недвижимости

ТАСС01:16
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Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Спорт

Суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену

Верховный суд города Онтарио в Канаде отклонил иск российских велогонщиков против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и юриста Ричарда Макларена.
МК-Спорт вчера в 11:05
Общество

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU.
ТВ Центр вчера в 09:47
Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
РБК 03:18
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Спорт

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Чемпионат 03:33
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Общество

Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами

МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Кубань 24 04:02
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
МИР 24 вчера в 18:17
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Интерфакс 04:02
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Основной причиной стремительной смертности заразившихся опасным вирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является специфическое определение вируса, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Здоровье

В Адыгее выявили первый случай заражения коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России к 26 марта было зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 04:20
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 24 марта в 07:15
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Происшествия

В Петербурге сын зарезал своих родителей

В Петербурге 30-летний мужчина напал на своих родителей и зарезал их.
Российская газета 03:08
Финансы

Курс доллара и евро снова растет

Узнать все курсы основных мировых валют к российскому рублю в банках Пензы можно здесь.
Пенза-взгляд 04:00
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Происшествия

Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
РБК 04:46
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Общество

В администрации Новокузнецка проходит обыск

26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Сибдепо 04:30
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