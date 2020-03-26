с чего всё началось

Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Общество В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.

Общество Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.

Экономика Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU.

Общество В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Происшествия В Москве в медклинике произошел взрыв В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.

Здоровье Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии Основной причиной стремительной смертности заразившихся опасным вирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является специфическое определение вируса, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.

Технологии «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды "Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.

Финансы Курс доллара и евро снова растет Узнать все курсы основных мировых валют к российскому рублю в банках Пензы можно здесь.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.