Коронавирус
ИнтерфаксВласти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости
Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.Газета.Ru01:43
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Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Спорт
Суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену
Верховный суд города Онтарио в Канаде отклонил иск российских велогонщиков против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и юриста Ричарда Макларена.
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU.
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Спорт
«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами
МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Основной причиной стремительной смертности заразившихся опасным вирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является специфическое определение вируса, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Здоровье
В Адыгее выявили первый случай заражения коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России к 26 марта было зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани
В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Происшествия
В Петербурге сын зарезал своих родителей
В Петербурге 30-летний мужчина напал на своих родителей и зарезал их.
Финансы
Курс доллара и евро снова растет
Узнать все курсы основных мировых валют к российскому рублю в банках Пензы можно здесь.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери
В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Общество
В администрации Новокузнецка проходит обыск
26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.