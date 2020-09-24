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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
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Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ru10:22
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости05:20
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru06:45
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБК06:18
БИЗНЕС Online

Марат Хуснуллин о «путинской» ипотеке в 6,5%: «Мы намерены продлевать»

БИЗНЕС Online07:15
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфакс05:59
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ08:32

РФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Напомним, встреча состоялась в рамках седьмого тура российского первенства и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Vprognoze.ruвчера в 06:27
5

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 14:06
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТ14:19

Разработчик «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального мог отравить кто-то из его окружения, заявил один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев в беседе с газетой «Взгляд».
Live2408:21
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москвы-реки.
РБК15:56
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