Разработчик «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального мог отравить кто-то из его окружения, заявил один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев в беседе с газетой «Взгляд».