Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Марат Хуснуллин о «путинской» ипотеке в 6,5%: «Мы намерены продлевать»

БИЗНЕС Online07:15
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ08:32
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru06:45
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБК06:18
Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ru10:22
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфакс05:59
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости05:20

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
238

Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

Число ежедневно госпитализируемых в Москве пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось примерно на треть, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском10:35
3

Игрок «Локомотива» Мурило: мне комфортнее с Николичем, чем с Семиным

Игрок московского "Локомотива" Мурило Серкейра заявил, что ему комфортнее с нынешним наставником красно-зеленых Марко Николичем, чем с Юрией Семиным, который покинул свой пост 1 июля, передает Sport24.
Газета.Ru12:57

Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газета14:01
88