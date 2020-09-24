Сияющая княгиня Шарлен, шикарная Кейт Бекинсейл и другие знаменитости на гала-вечере в Монако

Встречал гостей мероприятия лично князь Альбер II с супругой Шарлен, которая выбрала для выхода в свет сияющее серебристое платье в пол с глубоким декольте.