Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%
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Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
С чего всё началось
Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%
Власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марата Хуснуллин. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля.
РИА Новостивчера в 05:20
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