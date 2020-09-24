Сценарист «Назад в будущее» рассказал, за какую сцену в фильме ему стыдно

Трилогия «Назад в будущее» по праву считается одной из самых знаковых франшиз мирового кинематографа, и мало кому может прийти в голову начать искать в ней недостатки.