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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
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Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 10:22
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 08:32
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 05:59
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 06:18
БИЗНЕС Online

Марат Хуснуллин о «путинской» ипотеке в 6,5%: «Мы намерены продлевать»

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:15
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ruвчера в 06:45
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 05:20

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

Куратором выставки стал Джанни Меркурио - специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.
ТАССвчера в 12:28
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Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию властей ФРГ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запросы Москвы о предоставлении информации по ситуации с политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъвчера в 12:20
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Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах

Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.
РИА Новостивчера в 12:25
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