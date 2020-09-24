Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

Несмотря на далеко незавидный вид, в последнее время кнопочные телефоны пользуются довольно-таки устойчивой популярностью, сообщает сайт Piter.tv Всё дело в том, что кнопочные телефоны гораздо дольше держат зарядку, имеют более устойчивую связь, а также устойчивы к перепадам температур, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.