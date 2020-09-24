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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
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Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 10:22
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Ведомостивчера в 06:35
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ruвчера в 06:45
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 08:32
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 06:18
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 05:59
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 05:20

Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

Несмотря на далеко незавидный вид, в последнее время кнопочные телефоны пользуются довольно-таки устойчивой популярностью, сообщает сайт Piter.tv Всё дело в том, что кнопочные телефоны гораздо дольше держат зарядку, имеют более устойчивую связь, а также устойчивы к перепадам температур, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Лезги газетвчера в 05:31
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В Японии теряют надежду на присоединение Курильских островов

Остров Хоккайдо, Япония, 24 сентября 2020, 13:07 — REGNUM СМИ Японии считают, что нет никакого «ключа для выхода из тупика относительно заключения мирного договора» с Россией и что перспектива совместного экономического развития четырёх островов является «неопределённой».
REGNUMвчера в 06:07
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известиявчера в 21:37
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