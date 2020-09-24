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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
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Forbes

Ипотека даром: выгодно ли брать кредиты на жилье «по нулевым ставкам»

Forbes01:01
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 08:32
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 06:18
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Ведомостивчера в 06:35
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ruвчера в 06:45
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 05:59
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 05:20

Марсоход Perseverance снабдили мощным рентгеном

Улучшение создано для поиска окаменелостей на Красной планете Новый марсоход с говорящим названием «Persevehance (Настойчивость)» в ходе миссии «Mars 2020» будет искать на поверхности Красной планеты следы древней микробной жизни, возможно существовавшей миллионы лет назад.
Центральная Служба Новостей02:07

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Интерфакс03:43

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Низкое качество интернет-соединения, перебои в работе образовательных онлайн-платформ и низкая цифровая грамотность учителей стали основными недостатками дистанционного обучения во время пандемии, считают родители российских школьников.
ТАСС23:05

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

«Если Киркоров самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца», - отмечают активисты на сайте штаба Навального в Москве.
Цензуры.Нетвчера в 16:56
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31