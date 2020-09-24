Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%
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Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
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