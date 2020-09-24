Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств

Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.