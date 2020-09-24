Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 10:22
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 08:32
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Ведомостивчера в 06:35
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ruвчера в 06:45
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 06:18
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 05:59
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 05:20

Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время украинских военных учений Объединенные усилия-2020, рассказал генерал-майор ВСУ Валерий Залужный.
Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений
Политическая Экспертиза23 сентября в 08:26
116

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
2

Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств

Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
RT на русском19:38

Более 400 мостов в Амурской области требуют капитального ремонта или реконструкции

"В Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений области, по итогам которой установлено, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 10:54

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
1

Путин пообещал посмотреть, как цветёт багульник в забайкальской степи

Краснокаменск, Забайкальский край, 24 сентября 2020, 07:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли пообещал, что постарается приехать в город Краснокаменск Забайкальского края, где находится крупнейшее в стране добывающее предприятие Росатома — ПАО «ППГХО».
REGNUMвчера в 00:17
10

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
55