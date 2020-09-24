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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле, она действует до 1 ноября.В источнике
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Forbes

Ипотека даром: выгодно ли брать кредиты на жилье «по нулевым ставкам»

Forbes01:01
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 08:32
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 05:59
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Ведомостивчера в 06:35
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 06:18
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ruвчера в 06:45
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 05:20

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

Низкое качество интернет-соединения, перебои в работе образовательных онлайн-платформ и низкая цифровая грамотность учителей стали основными недостатками дистанционного обучения во время пандемии, считают родители российских школьников.
Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения
ТАСС23:05

Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 11:21
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход.
РИА Новостивчера в 13:24
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14