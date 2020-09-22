Стоимость жилья в России поднимется на 15% к концу этого года. Об этом заявили участники рынка недвижимости для Известий. Одной из причин роста послужит льготная ипотека под 6,5 процентов, утвержденная в апреле 2020 года.

С чего всё началось Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15% С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья. Известия 21 сентября в 17:01