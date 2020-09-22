Цены на жилье в России вырастут на 15% к концу 2020 года
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Стоимость жилья в России поднимется на 15% к концу этого года. Об этом заявили участники рынка недвижимости для Известий. Одной из причин роста послужит льготная ипотека под 6,5 процентов, утвержденная в апреле 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%
С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия21 сентября в 17:01
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Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%
RT на русском21 сентября в 22:50
Программа льготной ипотеки завершится в ноябре, но за полгода она успела разогнать цены на новостройки на 6,2%
Tkgorod.ru20 сентября в 23:58