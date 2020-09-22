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NewInform
NewInform

Цены на жилье в России вырастут на 15% к концу 2020 года

Стоимость жилья в России поднимется на 15% к концу этого года. Об этом заявили участники рынка недвижимости для Известий. Одной из причин роста послужит льготная ипотека под 6,5 процентов, утвержденная в апреле 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия21 сентября в 17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Цены на жилье в РФ выросли и будут расти до конца 2020 года – прогноз

REGNUMвчера в 03:21
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия21 сентября в 20:00
РБК

Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

РБК22 сентября в 10:16
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском21 сентября в 22:50
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости21 сентября в 22:37
Аргументы и Факты

Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

Аргументы и Фактывчера в 17:12
Tkgorod.ru

Программа льготной ипотеки завершится в ноябре, но за полгода она успела разогнать цены на новостройки на 6,2%

Tkgorod.ru20 сентября в 23:58

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе
REGNUM00:08
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За нарушение масочного режима в Москве закрыли 43 магазина

В закрытых магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия" был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, дезинфицирующих средств не было в подсобных помещениях, отсутствовал масочно-перчаточный запас.
Российская газета08:20
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Определено самое опасное погодное явление для регионов России

Сильные шквалистые ветры являются самыми частыми опасными природными явлениями в России, передает РИА Новости в четверг, ссылаясь на сведениям из доклада Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
Радио Sputnik06:55
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,5K

В Петербурге обвиняемые в расстреле машины ОМОН получили до 22 лет

Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна к срокам до 22 лет колонии строгого режима по делу о совершении разбойного нападения на сотрудников отряда милиции особого назначения, занимавшихся нелегальной перевозкой денег для оплаты работы мигрантов.
Коммерсантъ08:25
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