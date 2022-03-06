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Правительство подготовило меры поддержки производителей хлеба

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Правительство намерено возместить часть затрат производителям хлеба, разрабатываются также предложения для молочной отрасли.
Ведомости
«Уже приняты первые меры поддержки агропромышленного комплекса в текущей экономической ситуации. Дополнительные меры, в том числе, по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время», — отметила Абрамченко.
ФАН
Как сообщили в аппарате вице-премьера, завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ.
ТАСС
На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей правительством уже выделено 5 млрд руб.
Коммерсантъ

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Правительство подготовило меры поддержки производителей хлеба
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Правительство готовит дополнительные меры поддержки АПК
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