Коронавирус
РБКПравительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом со ссылкой на копию антикризисного плана, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника, сообщили «Ведомости», документ также есть в распоряжении РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 22:58, Ашберн
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Общество
Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд
Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Шоу-бизнес
Елена Темникова ввела в щеки жир с живота
Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Футбол
Фабрегас и Погба поздравили Кокорина с днем рождения
Авто
В России подорожают автомобили из-за коронавируса
Пандемия коронавируса, волатильность на рынке нефти и обвал рубля приведут к подорожанию автомобилей в России вплоть до 10%.
Наука
В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных
Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Здоровье
Биолог СПбГУ рассказал всю правду о коронавирусе
Профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин рассказал о том, насколько опасен COVID-19.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Авто
Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим
По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Гаджеты
Sony провела презентацию PlayStation 5
Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией.
Футбол
Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России
В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
Общество
ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео
Власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы, такие как Netflix и YouTube, отказаться от вещания в высоком качестве.