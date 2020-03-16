Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
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с чего всё началось

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.
Ведомостивчера в 16:52

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Правительство РФ разработало антикризисный план мер по поддержке населения в условиях распространения коронавируса

Эхо Москвы02:01

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Ведомостивчера в 16:52

«Ведомости»: Власти создают новый антикризисный фонд на 300 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:07

«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб

Коммерсантъвчера в 19:34

«Ведомости» узнали о плане властей создать фонд на 300 млрд из-за вируса

РБКвчера в 19:29

В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:01

Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:49
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Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Шоу-бизнес

Марина Орлова: «Меня хотели превратить в Началову с помощью маски»

16 марта исполняется год со дня смерти певицы Юлии Началовой.
Экспресс газета 00:00
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Здоровье

Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Губерния-33 вчера в 10:00
Происшествия

Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 01:25
Общество

Правительство РФ готовит меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 16 марта 2020 года, стало известно, что правительство РФ двумя днями ранее рассмотрело и отобрало меры по борьбе с китайским коронавирусом и по поддержке экономики.
Саминвестор 02:05
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:33
Политика

МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
РБК 00:03
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Общество

Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о симптомах

Петербуржец Петр Тюшкевич, чемпион мира по кайтсерфингу, рассказал о симптомах заболевания коронавирусом, поделившись личным опытом после госпитализации.
АБН вчера в 14:41
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:01
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
ТАСС 02:14
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Армия и оружие

В Турции: Украинские войска серьёзно усилились с приобретением БПЛА Bayraktar TB2

На турецком телеканале TRT Haber вышел материал, в котором рассказывается о росте запросов на приобретение беспилотных летательных аппаратов Bayraktar после их массового применения ВВС Турции в небе сирийской провинции Идлиб.
Военное обозрение 00:10
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском

В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Киберспорт

Valve отменила EPICENTER Major 2020 из-за пандемии коронавируса

Valve отменила четвертую пару рейтинговых турниров сезона Dota Pro Circuit 2019/2020, в которую вошли OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020.
CyberSport.ru вчера в 17:28
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета вчера в 10:45
Политика

Жириновский призвал запретить КПРФ из-за форума в Орле

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале призвал запретить КПРФ по всей стране.
Вечерний Орел вчера в 07:14
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
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