Коронавирус
ВедомостиПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.Ведомостивчера в 16:52
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«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб
Коммерсантъвчера в 19:34
В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 18:01
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Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Шоу-бизнес
Марина Орлова: «Меня хотели превратить в Началову с помощью маски»
16 марта исполняется год со дня смерти певицы Юлии Началовой.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Здоровье
Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Правительство РФ готовит меры по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 16 марта 2020 года, стало известно, что правительство РФ двумя днями ранее рассмотрело и отобрало меры по борьбе с китайским коронавирусом и по поддержке экономики.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Политика
МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении
Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Общество
Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о симптомах
Петербуржец Петр Тюшкевич, чемпион мира по кайтсерфингу, рассказал о симптомах заболевания коронавирусом, поделившись личным опытом после госпитализации.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Армия и оружие
В Турции: Украинские войска серьёзно усилились с приобретением БПЛА Bayraktar TB2
На турецком телеканале TRT Haber вышел материал, в котором рассказывается о росте запросов на приобретение беспилотных летательных аппаратов Bayraktar после их массового применения ВВС Турции в небе сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском
В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Киберспорт
Valve отменила EPICENTER Major 2020 из-за пандемии коронавируса
Valve отменила четвертую пару рейтинговых турниров сезона Dota Pro Circuit 2019/2020, в которую вошли OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Политика
Жириновский призвал запретить КПРФ из-за форума в Орле
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале призвал запретить КПРФ по всей стране.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.