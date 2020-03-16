Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
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с чего всё началось

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.
Ведомости16:52

Подробнее о событии

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Ведомости16:52

«Ведомости» узнали о плане властей создать антикризисный фонд в ₽300 млрд

РБК19:29

«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб

Коммерсантъ19:34

В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса

Московский Комсомолец18:01

Российское правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Эхо Москвы19:05

Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса

Lenta.ru20:49

«Ведомости»: Власти создают новый антикризисный фонд на 300 млрд рублей

URA.Ru20:07
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Происшествия

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 10:46
Биатлон

Фуркад выиграл свою последнюю гонку в биатлоне

News.ru вчера в 09:17
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс 02:59
Общество

Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги

Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
РБК 22:08
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем.
Lenta.ru 23:04
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Бывший полковник сирийских вооруженных сил Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, сообщил о направлении подконтрольных армии США боевиков в провинцию Идлиб.
Военное дело вчера в 02:33
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 04:52
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 20:44
Футбол

Президент Ла Лиги: «Уверен, мы завершим сезон»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что сезон будет завершён.
Евро-футбол.ру 14:08
Технологии

Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Rambler News Service 13 марта в 12:23
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК 21:52
Общество

Полиция Петербурга задержала 20 человек во время одиночных пикетов

FlashNord 11:46
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 городов

«Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает авиасообщение с 13 европейскими городами. В их числе Франкфурт, Барселона, Прага и Осло.
Телеканал 360° 14:29
Гаджеты

Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров

Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
iXBT.com 17:57
Здоровье

Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
RuNews24.ru 20:39
Автоспорт

Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
F1news.ru 09:49
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:52
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru 21:49
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о ссоре с участницами группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro и певицей Наргиз.
Телеканал 360° 21:40
Общество

Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
АБН вчера в 17:13
Политика

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
РБК 23:13
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия 21:38
Армия и оружие

О нехватке стратегических бомбардировщиков заявили в США

Согласно заявлению бывшего начальника Боевого авиационного командования ВВС США Майкла Ло, бомбардировочные силы страны находятся в кризисе.
Live24 вчера в 07:47
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru 15:20
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