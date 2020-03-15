Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
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с чего всё началось

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.
Ведомости16:52

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Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Ведомости16:52

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РБК19:29

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Московский Комсомолец18:01

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Коммерсантъ19:34

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Lenta.ru20:49

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Эхо Москвы19:05

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URA.Ru20:07
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Общество

Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
Вечерняя Москва 17:22
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Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

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«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:52
Экономика

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Ведомости 13 марта в 08:08
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Ирак добивается международной поддержки после ударов США

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.
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В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек

РБК 20:34
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ 06:07
Футбол

Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме

News.ru вчера в 08:06
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Украинские радикалы атаковали посольство России в Киеве

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РИА Новости 18:48
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
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Коммерсантъ 21:08
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:45
Здоровье

Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
ToDay News Ufa 12:58
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Кино

Голливуд подсчитывает убытки от коронавируса

По мнению специалистов, перенос премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" может обойтись кинокомпании в 50 миллионов, а перенос "Тихого места 2" - в 10 миллионов долларов убытков.
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Авто

Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль

Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
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Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
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Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек

В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
МИР 24 13 марта в 04:01
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Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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В Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

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Общество

Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавируса

С полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.
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