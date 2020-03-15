Коронавирус
ВедомостиПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.Ведомости16:52
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Общество
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Экономика
Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
Армия и оружие
Ирак добивается международной поддержки после ударов США
Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Футбол
Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме
Политика
Украинские радикалы атаковали посольство России в Киеве
Общество
Торговые сети в России начали запасаться продуктами
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Общество
В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе
Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Кино
Голливуд подсчитывает убытки от коронавируса
По мнению специалистов, перенос премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" может обойтись кинокомпании в 50 миллионов, а перенос "Тихого места 2" - в 10 миллионов долларов убытков.
Общество
Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона
Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек
В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
В воскресенье, 15 марта, в Минобороны заявили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе. Об этом сообщают в РИА новости.
Общество
Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавируса
С полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.