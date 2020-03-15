«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.

с чего всё началось

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.

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