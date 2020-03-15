«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.

с чего всё началось

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Политика Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.

Общество Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом Отмечается, что Педро Санчес и Бегонья Гомес чувствуют себя хорошо и остаются в своем поместье.

Общество В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.

Общество Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100 Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Общество Король Испании отказался от наследства своего отца Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.

Происшествия Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом У дочери олигарха и известной светской персоны Марии Чигиринский обнаружен коронавирус — об этом сообщает Mash.

Авто Geely показала конкурента Outlander на новых изображениях Что касается внешнего вида нового автомобиля, Geely Hao Yue смотрится гармонично, невзирая на большое количество сложных выштамповок, особенно в области задней стойки.