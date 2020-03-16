Коронавирус
ВедомостиПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.Ведомостивчера в 16:52
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«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб
Коммерсантъвчера в 19:34
В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 18:01
Российское правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 19:05
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