«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.

с чего всё началось

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Общество Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом городов России Авиасообщение между Азербайджаном и рядом российских городов будет приостановлено из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

Общество МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.

Политика Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, рассказали, какие они принимают меры для защиты от коронавируса, который представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения.

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Общество В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.