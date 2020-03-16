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«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
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с чего всё началось

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев.
Ведомостивчера в 16:52

Подробнее о событии

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Ведомостивчера в 16:52

«Ведомости» узнали о плане властей создать фонд на ₽300 млрд из-за вируса

РБКвчера в 19:29

«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб

Коммерсантъвчера в 19:34

В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:01

Российское правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 19:05

Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:49

«Ведомости»: Власти создают новый антикризисный фонд на 300 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:07
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Общество

Глава Барнаула назначил заместителем по экономике финансиста из АлтГУ

Заместителем главы Барнаула по экономике станет финансист Мария Кулагина, стало известно "ТОЛКу".
Толк 13 марта в 04:14
Здоровье

Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране

Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Радио Маяк вчера в 09:00
Политика

Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Lenta.ru 00:34
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 14 марта в 11:02
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБК вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Футбол

Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме

News.ru 14 марта в 08:06
Общество

Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом городов России

Авиасообщение между Азербайджаном и рядом российских городов будет приостановлено из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Общество

МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
РБК 00:03
Политика

Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса

Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, рассказали, какие они принимают меры для защиты от коронавируса, который представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения.
РИА Новости вчера в 21:09
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области 14 марта в 07:32
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 14 марта в 07:57
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru 14 марта в 09:07
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат вчера в 04:05
Экономика

Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 21:10
Общество

В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
РИА Новости 00:35
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости вчера в 10:38
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14 марта в 10:52
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