Экономика
News.ruПравительство подготовило план восстановления экономики
Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана. Первый этап назвали стадией адаптации. В течение этого периода планируется не допустить распространения рецессии на новые отрасли, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфаксвчера в 08:04
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Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны
Эхо Москвывчера в 10:03
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Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании-разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Космос
Фото дня: пара галактик исполняет вальс
3DNews 18 мая в 02:08
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
Росбалт вчера в 10:24
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Финансы
Центробанк понизил курс доллара на 20 мая на 58 копеек
ЦБ РФ установил на 20 мая официальный курс доллара на уровне 72,39 рубля, это на 58 копеек ниже предыдущей отметки.
Аргументы и Факты вчера в 07:20
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
Офис генпрокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru вчера в 01:40
Происшествия
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
Lenta.ru вчера в 23:04
Единоборства
Фрэнсис Нганну открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса
FightTime.ru вчера в 14:47
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Экономика
Режим ЕНВД решили не продлевать
Российские власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает Минфин.
РИА Новости вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35